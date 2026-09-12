Линейки хвърчат в София! Работници са тежко ранени
Скелето е паднало поради срутване на стена
Следете всички новини, анализи и коментари за Хале. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Скелето е паднало поради срутване на стена
При нападението са загинали най-малко двама души
Маестрото спечели за 10-и път турнира в Хале
Швейцарецът се класира за 13-и път на финала в Хале
Благоевград. Дързък обир разследва полицията в Сандански. Крадци са атакували през нощта в понеделник срещу вторник производствено хале в промишлената...