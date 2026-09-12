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Бляскаво шоу в "Х фактор"

Бляскаво шоу в "Х фактор"

Парчета на Кристина Агилера, One Direction и Sia завладяха сцената на първия концерт за годината на "Х фактор". Шоуто "Зоната на комфорта" даде възмож...

05 януари | 20:15
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