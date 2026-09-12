Гюнер Тахир разобличи машинации на Доган и деребеите
Лидерът на НДПС с остър коментар във фейсбук
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Лидерът на НДПС с остър коментар във фейсбук
ЦИК работи в полза на хората на Сокола, разкри председателят на НДПС
След Тато Доган е вторият политически лидер у нас, който е начело на партия от 35 години насам
Разград. Лидерът на НДПС Гюнер Тахир е номиниран за депутат и е вписан в кандидатската листа на бившата му партия ДПС. Предложението е направено от...