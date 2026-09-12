Какво ще стане с бопаджиите, нахлули в грешен дом
Разпоредена е дисциплинарна проверка, каза Терзийски
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Разпоредена е дисциплинарна проверка, каза Терзийски
Кърджали. Над 15 хиляди души, имащи право на глас, са с грешни адреси. В списъците и документите, представени в РИК Кърджали, те попадат в графата „с...
Благоевград. 65-годишен мъж от Благоевград издъхна на път за болницата, а близките му обвиняват оператори на телефон 112, че посочили грешен адрес на...