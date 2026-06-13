Българин пострада при номер в "Глобус на смъртта"
Български каскадьор е пострадал при изпълнение на цирков номер в "Глобусът на смъртта". 31-годишният Мирослав Иванов се е сблъскал с партньора си Абра...
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Български каскадьор е пострадал при изпълнение на цирков номер в "Глобусът на смъртта". 31-годишният Мирослав Иванов се е сблъскал с партньора си Абра...