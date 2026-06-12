Гръцки изтребител се разби в Испания
Гръцки изтребител F-16 се е разбил снощи на испанска военна база по време на учебен полет. Това съобщи говорител на испанското министерство на отбрана...
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Гръцки изтребител F-16 се е разбил снощи на испанска военна база по време на учебен полет. Това съобщи говорител на испанското министерство на отбрана...