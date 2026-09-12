Изследваха ученици за гръбначни изкривявания
90% от децата в Симитли са здрави Преподаватели и студенти от катедрата по кинезитерапия в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград извъ...
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90% от децата в Симитли са здрави Преподаватели и студенти от катедрата по кинезитерапия в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград извъ...
Профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на учениците от 1-ви до 8-ми клас започнаха в гимназията в Симитли. Инициативата е част от регионална...
Пловдив. Седмица на безплатните профилактични прегледи за установяване на гръбначни заболявания организира от 20 до 24 октомври УМБАЛ „Свети Георги" –...