Нов хит в имотите в София. Забравен квартал става № 1
Строи се и чисто нов квартал, цените тръгват от 1750 евро/кв.м.,
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Строи се и чисто нов квартал, цените тръгват от 1750 евро/кв.м.,
Пореден протест на жителите на квартал "Горубляне"
Ремонтът е част от ангажимента ни към столичани и гостите на София, написа премиерът Борисов във Фейсбук
Той се намира в кв. Горубляне в столицата на бул. „Самоковско шосе“ №99
Съоръжението ще е с по три платна във всяка посока и ще има пешеходни тротоари
Крадец задигна целия оборот на бензиностанция под носа на служителите и седем камери. Той издебнал персонала на нощната смяна, промъкнал се зад щанда,...
Стабилно е състоянието на простреляния полицай край столичния кв. „Горубляне". Това съобщи пресцентъра на ВМА, цитирани от Агнеция "Фокус". Простреля...
Продължава издирването на извършителя, който стреля по полицай в столичния кв. „Горубляне", съобщиха от пресцентъра на МВР. Малко след 21.00 часа сно...
Пътен полицай е прострелян край кв. "Горубляне" на столицата, съобщи „Фокус", като се позова на пресцентъра на СДВР. Сигналът за инцидента е подаден...
Трябват ми 20 ранобудни младежи, с които на 7 март да отидем до Горубляне и да се погрижим за едно изоставено място. Идеята е то да се превърне в обуч...