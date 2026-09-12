Гласът на бизнеса: Необходим е хоризонт от 5 години напред
Несигурността и липсата на предвидимост са най-големите врагове на предприемачите. И докато за страни като Белгия например, в която икономическият жив...
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Несигурността и липсата на предвидимост са най-големите врагове на предприемачите. И докато за страни като Белгия например, в която икономическият жив...
На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум "Правителство - бизнес". За участие в него са поканени...
София. На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум "Правителство - бизнес". За участие в него са по...