Всичко за Гласът На Бизнеса

Следете всички новини, анализи и коментари за Гласът На Бизнеса. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес
Гласът на бизнеса

Гласът на бизнеса

На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум "Правителство - бизнес". За участие в него са поканени...

06 февруари | 6:00
0 коментара
15089
Гласът на бизнеса

Гласът на бизнеса

София. На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум "Правителство - бизнес". За участие в него са по...

05 февруари | 7:00
0 коментара
15931