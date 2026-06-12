Българите със силен ден в гигантския слалом
Силно представяне записаха в гигантските слаломи от свентовното българските състезатели. Мария Киркова бе много убедителна в първия манш, като остана...
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Силно представяне записаха в гигантските слаломи от свентовното българските състезатели. Мария Киркова бе много убедителна в първия манш, като остана...