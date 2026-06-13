Скандалът с болница "Доверие" продължава. Игри с цифрите
Скандалът с болница "Доверие" продължава. След разкритията на "Стандарт", че клиниката е с най-ниска успеваемост на инвитро процедурите, а "водещият...
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Скандалът с болница "Доверие" продължава. След разкритията на "Стандарт", че клиниката е с най-ниска успеваемост на инвитро процедурите, а "водещият...
Д-р Георги Станулов бе уличен от майки в интернет форуми и фейсбук в серия неетични практики
Клиниката с най-ниска успеваемост в България организира лекторски курсове за асистирана репродукция
Прави инвитро процедури без квалифициран персонал, твърдят потърпевши жени