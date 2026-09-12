200 години от рождението на Георги Раковски
Специални събития ще има в редица български градове
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Специални събития ще има в редица български градове
Тържественият ритуал по повод 152-годишнината от смъртта на патрона на висшето военно учебно заведение ще започне в 8.30 ч.
Учителят на Левски е инициатор на първия закон за дейността на четите Георги Раковски е първият идеолог и организатор на националноосвободителното дв...
Котел отбелязва днес 195 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Честването започва в 10.00 часа на площад "Възраждане" с вдигане на национ...