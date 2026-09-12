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КРИБ и Техническия университет-София сключиха споразумение за стратегическо сътрудничество
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КРИБ и Техническия университет-София сключиха споразумение за стратегическо сътрудничество
Проф. д.т.н. Георги Михов бе преизбран за ректор на Техническия университет в София. Той спечели с 343 гласа още на първия тур. Проф. Михов довършваш...
Бившият зам.-ректор проф. Георги Михов е новият ректор на Техническия университет в столицата. Той заменя проф. Марин Христов. Михов бе избран на пър...