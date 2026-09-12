Георги Йорданов свири Ботев - "Левски", ясни всички наряди

София. Георги Йорданов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и "Левски" от първия кръг на новия сезон в А група. Двубоят е в неделя от 18 часа, а по...