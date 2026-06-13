"Балкан" слага край на газовата ни зависимост
Шефът на "Булгартрансгаз" Георги Гегов ще представи бизнес модела на проекта Обсъждаме бъдещето на хъба на 5 и 6 във Варна и на 8 и 9 септември в Буд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Гегов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шефът на "Булгартрансгаз" Георги Гегов ще представи бизнес модела на проекта Обсъждаме бъдещето на хъба на 5 и 6 във Варна и на 8 и 9 септември в Буд...
От OMV са сондирали дали може да използват свободния капацитет на българската газопреносна мрежа, за да транспортират газ от блоковете на румънския уч...