"Балкан" слага край на газовата ни зависимост

Шефът на "Булгартрансгаз" Георги Гегов ще представи бизнес модела на проекта Обсъждаме бъдещето на хъба на 5 и 6 във Варна и на 8 и 9 септември в Буд...