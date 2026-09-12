Георги Бенчев от X factor стана татко
Георги Бенчев, "мегастабилният" юнак от "X фактор", стана татко. „Оооооуууу йееее.... С гордост мога да се похваля, че вчера се роди малкият ни спарта...
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Георги Бенчев, "мегастабилният" юнак от "X фактор", стана татко. „Оооооуууу йееее.... С гордост мога да се похваля, че вчера се роди малкият ни спарта...
Георги подхожда към всяка задача в шоуто с оригинални хрумвания и много сърце
IT специалистът от столичния куклен театър Жоро Бенчев пее като звяр в X factor - досега инкогнито. Агентът под прикритие обаче най-сетне реши да разк...