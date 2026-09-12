Всичко за Георги Бенчев

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IT юнак пее в X фактор

IT юнак пее в X фактор

IT специалистът от столичния куклен театър Жоро Бенчев пее като звяр в X factor - досега инкогнито. Агентът под прикритие обаче най-сетне реши да разк...

10 ноември | 21:45
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