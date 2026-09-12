Изненада! Бил Гейтс посочи професията на бъдещето
Прогнозата на американския милиардер
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Прогнозата на американския милиардер
Прогнозата му е за съвсем близкото бъдеще
Общи загуби на стойност от 115 млрд.долара
Тържеството събра Бил и Мелинда за първи път след развода
Уaйoминг e вoдeщ в пpoизвoдcтвoтo нa въглищa в CAЩ, ще премине към нова енергия
Изказа съмнение, че ще е през настоящата година
Отправи предупреждение към малките инвеститори
Привържениците на конспиративни теории постоянно го обвиняват в заговор срещу света
Ваксинирането на Африка ще струва 5,7 млрд.долара
Следващите четири или пет месеца ще бъдат доста трудни
Звездите с нов рекорд в Мача за Африка 6
Мачът за Африка събра над 40 000 зрители в Кейптаун
Тя бе сред няколкото евродепутати, с които основателят на технологичния гигант „Майкрософт” и филантроп Бил Гейтс разговаря
Кандидатът за кмет на най-големия пернишки квартал - Изток, е сред най-умните хора на планетатаИвайло Иванов е сред малцината приели предизвикателство...