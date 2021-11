Сватбата на годината. Бил Гейтс и Мелинда отново заедно

Зетят Найл Насър е египтянин, шампион по езда

Тържеството събра Бил и Мелинда за първи път след развода

Наследницата на Microsoft Дженифър Гейтс, облечена в рокля на Вера Уанг, излезе от дома си в Уестчестър в събота, обградена от шаферки в тъмнозелени рокли. Дженифър държеше бял букет, воалът й бе вдигнат над лицето. Стотици гости се бяха събрали, за да станат свидетели на гражданската церемония на брака между дъщерята на един от най-богатите хора на света и египтянина Найл Насър, шампион по езда.

Ден по-рано Дженифър се омъжи за своя любим на тайна церемония според изискванията на исляма - религията, която изповядва Найл, съобщи Daily Mail.com. Частното парти е било в петък вечерта в градината на семейнот о имение от 142 акра в Северен Салем, Ню Йорк. Пак там в събота се проведе гражданската церемония на бракосъчетаването и голямото тържество с 300 гости.Сватбата на Дженифър събра родителите й - Бил и Мелинда, които за първи път се появиха публично заедно след развода си през август.Бил бе с тъмен костюм, а Мелинда носеше лилава рокля.

Двамата сияеха от гордост, докато стояха един до друг с големи усмивки на лицето."Дженифър е много близка с майка си. Мелинда пое огромна част от подготовката за сватбата", каза близък до семейството.

Снимки от петък пък показват бъдещата булка и баща й. Дженифър е с елегантна бяла рокля, съчетана с късо яке, а косата й е вързана на опашка. Бил е в чудесно настроение, двамата се освежават с напитки.

Малко по-късно Дженифър е променила тоалета си и вече е с удобна бяла рокля, която показва раменете й, допълнена с искрящо бяла чанта. Наоколо са и по-малките брат и сестра на Дженифър - Рори и Фийби Гейтс.

Гости на тържеството бяха предимно приятели на семейството, както и известни личности и политици. Сред тях бе Джорджина Блумбърг, дъщерята на милиардера Майкъл Блумбърг и колега на професионалния жокей - младоженеца Найл Насър.

Имението, където се проведе тържеството, е в Северен Салем, само на 35 мили извън Манхатън. В имота се отглеждат коне, има плевня, пасища и тренировъчни терени. В квартала живеят и други известни хора, като бившия водещ на "Късно шоу" Дейвид Летърман, Джорджина Блумбърг, също ездачка с ферма за коне наблизо. Според някои слухове, баща й, бившият кандидат за президент Майкъл Блумбърг, й е отнел имота.През последните седмици в имението е имало мащабна подготовка за сватбата. Изградени са павилиони с прозорци от пода до тавана и подове от твърда дървесина в допълнение към сцена, съобщава New York Post.

Екстравагантното двудневно събитие, което струва приблизително 2 милиона долара, е организирано от известната сватбена агентка Марси Блум, чийто елитен списък с клиенти включва Кевин Бейкън, Леброн Джеймс и Били Джоел. Докато в събота сутринта над главите се образуваха тъмни облаци, а над Ню Йорк се извиваше буря, група за акапела се чуваше да репетира "Shine Your Light on Me" на мястото на сватбата.

Още в началото на 2020 г. възпитаничката на Станфордския университет потвърди в инстаграм, че ще се омъжи за родения в Чикаго Найл Насър, който участва в конни състезания за Египет - родината на неговите родители.

Двойката се среща от няколко години. "Найл Насър - ти си единствен... Нямам търпение да прекараме остатъка от живота си заедно - да се учим, да растем, да се смеем и да се обичаме! "Да" милион пъти", написа Дженифър, когато получи годежния пръстен.

Бъдещият младоженец също публикува свое съобщение по темата: "В момента съм най-щастливият човек на света... Нямам търпение да продължим да израстваме заедно през това приключение, наречено живот. И не мога да си представя моя живот без теб. Обичам те повече, отколкото можеш да си представиш и ти благодаря, че правиш всеки ден като сбъдната мечта за мен!"

Найл Насар е роден на 21 януари 1991 г. Започва да язди на петгодишна възраст и да прескача препятствия на десет. Класира се за Международната федерация по конен спорт (FEI) на финалите на Светов ната купа по скокове през 2013, 2014 и 2017 г. и за Световните игри по конен спорт FEI през 2014 г.

През февруари 2019 г. печели купата на Longines FEI World Cup Jumping Wellington, след като завърши състезанието за 38,15 секунди. Насър се състезаваше за Египет в Летните олимпийски игри в Лондон през 2012, а през август 2021 г. се класира за финала на Олимпиадата в Токио 2020, яхнал най-добрия си кон Игор.

Насър създаде конюшните си през 2015 г. в Южна Калифорния. Бизнесът е базиран в град Енсинитас в окръг Сан Диего.Найл е роден в Чикаго и е израснал в Кувейт, преди да се премести в Калифорния през 2009 г.

Баща му и майка му - Фуад Насар и Иман Харби, са собственици на кувейтската архитектурна фирма Diwan Interiors International, която е работила с компании като Citigroup Kuwait, JW Marriott и Mercedes Benz.

Насър е възпитаник на Станфордския университет. Той получава бакалавърската си степен по икономика от Станфорд през 2013 г.Дженифър, която е студентка по медицина, също е ездач и беше част от турнето на Longines Global Champions и Глобалната шампионска лига. Тя се състезава в САЩ и в Европа.