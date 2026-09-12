Окончателно! Учени откиха планетата, в която има живот
Това не е първият път, когато на K2-18b се откриват признаци на живот
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Това не е първият път, когато на K2-18b се откриват признаци на живот
България е сред водещите нации в борбата с вредните газове и промените в климата. Това каза президентът Росен Плевнелиев, който връчи националния флаг...
Китай и САЩ обявиха нови цели за намаляване на емисиите на парникови газове след срещата на лидерите на двете страни. Китай - най-големият замърсител...
България има право да търгува с 2,7% от общите квоти за емисии на вредни газове в рамките на ЕС. В плановете до 2020 г. те се равняват на 1,7 млрд. ев...