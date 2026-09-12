Посланикът ни в Бразилия ще ни представлява в още 6 страни
София. Правителството предлага на Президента на Република България да назначи посланика ни в Бразилия Валери Йотов в още шест страни в Южна Америка. Т...
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София. Правителството предлага на Президента на Република България да назначи посланика ни в Бразилия Валери Йотов в още шест страни в Южна Америка. Т...
София. Министерският съвет утвърди подписаното на 12 октомври във Вашингтон междуправителствено споразумение на България и Гаяна, с което се уреждат ф...
София. България ще опрости 2,9 млн. долара от дълга на Гаяна към страната ни. Министерски съвет одобри проект на междуправителствено споразумение межд...