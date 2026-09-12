Шах! Беглецът Брат Галев си търси хиляди у нас
Докато е в неизвестност и се издирва с червена бюлетина
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Докато е в неизвестност и се издирва с червена бюлетина
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Грандиозно погребение в Дупница
Бившият директор на Спешна помощ в София д-р Георги Гелев може да се върне на работа. Това стана ясно от думите на новия здравен министър д-р Мирослав...