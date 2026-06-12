Мис България на косъм от смъртта, какво се случи
Василева често попада в критични ситуации по пътя
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Василева често попада в критични ситуации по пътя
Модното предаване „Закачалки“ се завръща с нов, 4-ти сезон, и търси обикновени хора за звездни визии
Мис България 2012 - Габриела Василева е новото лице на Канал 3. Габи, която е дипломиран икономист от УНСС, ще е водещ на новините от утре, съобщиха з...