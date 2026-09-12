"Фулъм" спретна номер на Петев
Английският "Фулъм" размъти главата на Николай Бодуров преди квалификацията с Норвегия. Защитникът ще трепери за бъдещето си. Днес от "Крейвън котидж"...
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Английският "Фулъм" размъти главата на Николай Бодуров преди квалификацията с Норвегия. Защитникът ще трепери за бъдещето си. Днес от "Крейвън котидж"...
Димитър Бербатов и мениджърът Мартин Йол може да се разделят с "Фулъм" това лято. Причината за това са ограничените средства в бюджета на тима. Това п...
Хари Худини отряза Украйна заради КПР