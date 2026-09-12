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"Фулъм" спретна номер на Петев

"Фулъм" спретна номер на Петев

Английският "Фулъм" размъти главата на Николай Бодуров преди квалификацията с Норвегия. Защитникът ще трепери за бъдещето си. Днес от "Крейвън котидж"...

01 септември | 19:45
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