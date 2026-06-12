Смятат по нова формула пенсиите
София. Пенсиите ще се изчисляват по нова формула, така че по-прецизно да се отчита осигурителният принос на всеки човек. За това се разбраха социалнит...
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София. Пенсиите ще се изчисляват по нова формула, така че по-прецизно да се отчита осигурителният принос на всеки човек. За това се разбраха социалнит...