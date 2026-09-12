Приключиха проучванията на римската вила на п-в Форос
Бургас. През лятото на 2014 г. екип от РИМ Бургас с ръководител Милен Николов продължи археологическите проучвания на откритата през 2013 г. богата ри...
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Бургас. През лятото на 2014 г. екип от РИМ Бургас с ръководител Милен Николов продължи археологическите проучвания на откритата през 2013 г. богата ри...
Модерното селище ще бъде без аналог у нас, каза Тодор Батков
Модерното селище ще бъде без аналог у нас
Избират с конкурс проект до 17 юли, наградният фонд е 50 000 лв.