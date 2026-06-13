Студенти станаха посланици на Чудесата на Бургас
Зам.-министрите доц. Тодор Чобанов и Павлин Петров връчиха сертификатите на най-новите членове на Младежка академия "Чудесата на България"
Следете всички новини, анализи и коментари за Фондация Грижа за културното наследство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зам.-министрите доц. Тодор Чобанов и Павлин Петров връчиха сертификатите на най-новите членове на Младежка академия "Чудесата на България"