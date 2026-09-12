Йотова откри Фолклорния събор в Копенхаген и поведе традиционното хоро
Звучният български език, богатите български традиции ни отличават в калейдоскопа от световни култури, заяви тя
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Звучният български език, богатите български традиции ни отличават в калейдоскопа от световни култури, заяви тя
"Поздравявам община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, че за поредна година успешно претворяват българската история и традиции в този празник на духо...
С минута мълчание в памет на жертвите на терора в Ница започна фолкклорния събор в Рожен. От МВР заявиха, че са мобилизирани допълнително служители на...
Най-големият български трибагреник, подготвен за фолклорния събор "Рожен", вече е разпънат на родопските поляни. Той е с широчина 26 метра и дължина -...
Трети ден от събора за народно творчество и животновъдство "Рожен". В последния ден отново ще има надсвирване и надиграване на четирите сцени. Над 8 0...