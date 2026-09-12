БАБХ установи над 500 флакона диазотен оксид в нерегистрирани обекти в София и Пазарджик
Установените количества са без представени документи за произход и качеств
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Установените количества са без представени документи за произход и качеств
Уникален подарък от "Стандарт" и "Рефан" 10 000 флакона с чудодейната течност - само в обектите на "Лафка" 10 000 българи ще имат в дома си жива вод...
Опасното лакомство се продавало за 50 стотинки