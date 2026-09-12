ЕК с тежка присъда: Иска реформи, строг контрол, отмяна на плоския данък
Брюксел отправя сериозни критики към фундаменталната структура на българската икономика
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Брюксел отправя сериозни критики към фундаменталната структура на българската икономика
Важният въпрос е защо общините закъсват толкова често и дори стигат до ситуации, в които имат запорирани сметки и не могат да правят разплащания. Това...
София. Имам два много сериозни приоритета. Трябва да променим начина, по който се управляваше Европа през последните години и социалната политика да б...
Рим. Национална стачка на местните синдикати се провежда в Италия. Тя е в знак на протест срещу финансовата политика на властите, съобщава ИТАР-ТАСС....
София. Международният валутен фонд не вижда риск за фискалната стабилност на България заради планирания външен заем от правителството. Това заявява...
Талин. "България и Естония имат общи позиции и интереси по отношение на Кохезионната политика на Европейския съюз, мерките за насърчаване на иновациит...
София. "През 2014 ще има още по-ангажиран социален пакет", заяви депутатът от Коалиция за България Дора Янкова в ефира на бТВ. "Стабилната финансова п...