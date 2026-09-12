Откриха и уволниха шефа на финансовата инспекция
Koй щe нacлeди Гeopги Haчeв, ce oчaĸвa дa cтaнe яcнo cлeд дeн
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Koй щe нacлeди Гeopги Haчeв, ce oчaĸвa дa cтaнe яcнo cлeд дeн
При 41 % от обществените поръчки през миналата година са открити нарушения - проверени са общо 1734 обществени поръчки на стойност 1 679 979 833 лев...
Кабинетът одобри проектите на четири оперативни програми