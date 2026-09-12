Всичко за Филип Лам

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Меркел похвали Филип Лам

Меркел похвали Филип Лам

Меркел похвали Филип Лам след като капитанът на Германия обяви решението си да спре с националния отбор. "Респект. Страхотен футболист и професионали...

18 юли | 18:15
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