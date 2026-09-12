Лам беснее при издънка на "Байерн"
"Байерн" М се издъни за първи път в Бундеслигата, след като записа нулево реми в гостуването на "Айнтрахт" (Франкфурт). Дефанзивната игра на домакини...
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"Байерн" М се издъни за първи път в Бундеслигата, след като записа нулево реми в гостуването на "Айнтрахт" (Франкфурт). Дефанзивната игра на домакини...
Германия и Аржентина ще се изправят отново един срещу друг още на 3 септември. Немската федерация планира срещата да се превърне в бенефис за Филип Ла...
Меркел похвали Филип Лам след като капитанът на Германия обяви решението си да спре с националния отбор. "Респект. Страхотен футболист и професионали...