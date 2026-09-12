Нели Петкова става солист "Филип Кутев"
Правят и рекорд за снимка с най-много именяци Столична община подготвя грандиозна и разнообразна програма за един от най-обичаните празници – Гергьов...
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Правят и рекорд за снимка с най-много именяци Столична община подготвя грандиозна и разнообразна програма за един от най-обичаните празници – Гергьов...
София. Ансамбъл "Филип Кутев" навършва 65 години. Той е основан през 1950 година. Началото на ансамбъла е поставено на 1 май 1951 г, а първият концер...
Благоевград. Национален фолклорен Ансамбъл "Филип Кутев" ще изнесе концерт в Благоевград на 29 октомври. Събитието ще е в спортна зала "Скаптопара" о...
Ансамблите "Филип Кутев", "Тракия" и "Пирин" се събират на една сцена на 11 май
София. Трите най-големи български фолклорни състава ансамбъл "Филип Кутев", "Тракия" и "Пирин" ще стъпят на една сцена на 11 май, за да премерят сили...
Кърджали. Спектакъл на националния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" зарадва кърджалийци снощи. „Стремили сме се да подберем песни и танци от всички р...