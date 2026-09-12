Британският външен министър: Камерън остава премиер
Британският външен министър Филип Хамънд заяви, че премиерът Дейвид Камерън ще остане на поста си, въпреки че кампанията му Великобритания да остане в...
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Британският външен министър Филип Хамънд заяви, че премиерът Дейвид Камерън ще остане на поста си, въпреки че кампанията му Великобритания да остане в...
Испания не позволи на британския външен министър Филип Хамънд да прелети над страната на път за Гибралтар, съобщи вестник "Сънди експрес". Така самоле...
Брюксел. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини призова за широк съюз...
София. "След три седмици България ще е домакин на среща на високо равнище на всички енергийни министри в ЕС, на която ще участват и поне двама евроком...