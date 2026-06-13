Фермер разкри на Путин най-мощния лек
Фермер, занимаващ се с отглеждането на охлюви, разказа на руския лидер, че въпросните мекотели са най-силният афродизиак на планетата, на което Путин...
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Фермер, занимаващ се с отглеждането на охлюви, разказа на руския лидер, че въпросните мекотели са най-силният афродизиак на планетата, на което Путин...