Фелини, изваян от Чапа, ще краси Рим
Георги Чапкънов в готов с бюст паметник за стогодишнината на великия режисьор
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Георги Чапкънов в готов с бюст паметник за стогодишнината на великия режисьор
100 години от рождението на великия кинаджия
Гледаме документални филми за великите режисьори
На 83-годишна възраст в Италия почина звездата от шедьовъра на Федерико Фелини "Сладък живот". Анита Екберг е издъхнала в болница недалеч от Рим. Мака...