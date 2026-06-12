1 година без следа от изчезналата Фатиме
Вече цяла година няма ни вест, ни кост от изчезналата в якорудското село Конарско 46-годишна Фатиме С. За последно тя бе видяна от свои съселяни на 26...
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Вече цяла година няма ни вест, ни кост от изчезналата в якорудското село Конарско 46-годишна Фатиме С. За последно тя бе видяна от свои съселяни на 26...
Вече цяла година няма ни вест, ни кост от изчезналата в якорудското село Конарско 46-годишна Фатиме С. За последно тя бе видяна от свои съселяни на 26...
Благоевград. 46-годишната Фатиме С. от якорудското село Конарско е в неизвестност от понеделник. Няма никаква следа от жената. За последно тя е видяна...