България с втори финалист на Евро 2019
Радослава Мавродиева мина като №2 квалификацията на гюле
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейско Първенство В Зала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Радослава Мавродиева мина като №2 квалификацията на гюле
Асът ни в скока на височина преодоля в квалификацията 225 см
Доказаният боец в националния тим по лека атлетика Венелина Венева-Матеева завърши на престижното седмо място на 33-ото европейско първенство в зала в...