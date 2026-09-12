Европейското първенство по волейбол за жени 2026 идва в ефира на MAX Sport и MAX One
Още от първия ден на турнира MAX Sport ще предложи селекция от най-интересните срещи в груповата фаза
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Още от първия ден на турнира MAX Sport ще предложи селекция от най-интересните срещи в груповата фаза
Женският национален отбор загуби и третия си мач на Европейското първенство в Белгия и Холандия. Нашите момичета паднаха от Беларус с 2:3 (21:25, 23:2...
Либерото Мартин Божилов бе освободен от състава на мъжкия национален отбор, който продължава да се подготвя за предстоящото Европейско първенство, на...