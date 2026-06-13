УниКредит и ЕИФ отпускат до 890 млн. евро за растежа на МСП в ЦИЕ
Това е една от най-големите гаранционни транзакции по механизма InvestEU
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Това е една от най-големите гаранционни транзакции по механизма InvestEU
Ще бъде подкрепена и предприемаческата и стартъп екосистема
ОББ и ЕИФ подписаха споразумение за гарантиране на транзакции, отпуснати за финансиране на малки, средни и малки междинни предприятия