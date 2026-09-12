Съдят момиче на Бонд
Обвиняват Ева Грийн, че е провалила филм
Следете всички новини, анализи и коментари за Ева Грийн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обвиняват Ева Грийн, че е провалила филм
Хората се страхуват да бъдат оригинални, казва красивата Ева Грийн
Стилната Ева Грийн беше избрана за фотосесия към календар на известна марка алкохол. Холивудската звезда показа блясък от старата школа в зашеметяващи...
Ева Грийн била очарована от България, разкри самата тя тези дни. Актрисата беше у нас близо 80 дни за снимките на филма "300 - Битката за Артемизия",...
Атлетът и фитнес модел партнира на Ева Грийн в хитовия екшън