Всичко за Ева Грийн

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Ева Грийн хвали България

Ева Грийн хвали България

Ева Грийн била очарована от България, разкри самата тя тези дни. Актрисата беше у нас близо 80 дни за снимките на филма "300 - Битката за Артемизия",...

09 март | 23:30
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