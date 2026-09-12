Враг на "бултрасите" наследява Ермин Шиляк
Едно зло никога не идва само. "Ботев" се отърва вчера от Ермин Шиляк, но напрежението в Коматево остава. Повод за това е Николай Киров, който най-веро...
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Едно зло никога не идва само. "Ботев" се отърва вчера от Ермин Шиляк, но напрежението в Коматево остава. Повод за това е Николай Киров, който най-веро...
Треньорът на "Ботев" Ермин Шиляк е взел решение да въведе нова схема за игра. Словенецът смята да заложи на втори нападател, а не както досега - само...
Национали идват в Коматево за да подсилят "Ботев". Това е обещал на клубните босове на "канарчетата" треньорът Ермин Шиляк. Словенецът е в контакт с н...
Надъхват "бултрасите" за дербито с паметник Треньорският пост в "Ботев" ще бъде поверен на чужденец, както информира "Стандарт". Става дума за Ермин...