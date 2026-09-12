Всичко за Ермин Шиляк

Следете всички новини, анализи и коментари за Ермин Шиляк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Национали идват в Коматево

Национали идват в Коматево

Национали идват в Коматево за да подсилят "Ботев". Това е обещал на клубните босове на "канарчетата" треньорът Ермин Шиляк. Словенецът е в контакт с н...

15 август | 16:45
0 коментара
7136