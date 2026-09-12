Еврохолд прави Енергиен борд за ЧЕЗ България
Енергийният борд да стане част от Надзорния съвет на дружествата в групата на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къпмпани Б.В.“
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Енергийният борд да стане част от Надзорния съвет на дружествата в групата на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къпмпани Б.В.“
София. Енергийният борд към правителството ще проведе първото си заседание днес. То ще е при закрити врата. Бордът бе създаден миналата седмица като...
Дясната ръка на българския министър-председател ще бъде ръководител на Енергийния борд, който се очаква да се създаде в близките седмици. В проекта...
София. "Едва ли ще се стигне до режим на тока, тъй като към момента в България има излишък на произвежданата електроенергия". Това заяви служебният ми...
Ние нямахме доверие в банковата система, въведохме валутен борд. След това нямаме доверие в енергийната система, въвеждаме енергиен борд. След това ня...