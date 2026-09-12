Емине не сваля забрадката и след съдебното решение
Ученичката Емине Шаматарева продължава да ходи забрадена в СОУ „Христо Ботев" в сатовчанското село Вълкосел въпреки решението на Административен съд –...
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Ученичката Емине Шаматарева продължава да ходи забрадена в СОУ „Христо Ботев" в сатовчанското село Вълкосел въпреки решението на Административен съд –...
Административният съд в Благоевград отхвърли жалбата на ученичката от гоцеделчевското село Вълкосел Емине Шаматарева. Деветокласничката иска да ходи...
Митко Джуков