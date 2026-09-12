Културистът Емил Скорчев, убил жена си Керанка, се самоуби в затвора
Културистът Емил Скорчев, който уби жена си Керанка на пътя за гробищата на Тополи, се самоуби в затвора. Скорчев се е самоубил посредством счупени ст...
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Културистът Емил Скорчев, който уби жена си Керанка на пътя за гробищата на Тополи, се самоуби в затвора. Скорчев се е самоубил посредством счупени ст...
Мъжът от варненското село Тополи, който уби жена си Керанка и поиска смъртна присъда за стореното, искал да умре заедно с нея. Емил Скорчев сподели пр...
Варна. "Аз го извърших, много я обичам и искам да отида на погребението й". Това каза в съда 32-годишният Емил Скорчев, който миналата неделя сутринта...