Пожар в елтабло спря занятия в шабленското училище
Пожар е възникнал в СОУ "Проф. Асен Златаров" в Шабла. За инцидента потвърди и шефът на пожарната Дарин Димитров, като уточни, че е горяло електрическ...
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Пожар е възникнал в СОУ "Проф. Асен Златаров" в Шабла. За инцидента потвърди и шефът на пожарната Дарин Димитров, като уточни, че е горяло електрическ...