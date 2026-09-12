Берлинале възнагради Елица Петкова
Режисьорката бе отличена заради филма си "Работникът"
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Режисьорката бе отличена заради филма си "Работникът"
Героинята от "Жалейка" отрича траура и скандализира селото "Жалейка" на Елица Петкова спечели на тазгодишното "Берлинале" специалното признание на жу...
Филмът "Жалейка" на Елица Петкова спечели отличие на "Берлинале" - специалното признание на журито в секцията "14+" от конкурсната програма "Генерация...