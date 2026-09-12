Насрочиха първия мач на Джерард в САЩ
Джерард с дъщерите си
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Джерард с дъщерите си
Лос Анжелис. Стивън Джерард ще продължи да играе с любимия си номер 8, когато подпише своя договор с Ел Ей Галакси през лятото. Това съобщиха от клуба...
Лос Анжелис. Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард ще се присъедини към Ел Ей Галакси през юли, новината бе потвърдена от наставника на американския ти...