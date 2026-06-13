Ексмитничар шизофреник закла баща си и кучето
Кървава семейна драма разтърси Любимец. Бивш митничар с шизофренично заболяване закла баща си и кучето в дома им на улица „Захари Стоянов". Убийствот...
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Кървава семейна драма разтърси Любимец. Бивш митничар с шизофренично заболяване закла баща си и кучето в дома им на улица „Захари Стоянов". Убийствот...