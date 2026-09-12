Треньорът на Ейре предизвика здраво нашите
Да покажат какво могат на реванша
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Да покажат какво могат на реванша
Двубоят е утре в Пловдив от 21:45
Забранява се дори ходенето на гости
Дано да няма "висящ" парламент, коментират ирландците
Балъков и компания паднаха 1:3 от Ейре
Националният селекционер ще експериментира срещу Ейре
Видео от мача - ТУК! Соченият за потенциална изненада отбор на Белгия се събуди с 3:0 над гордите играчи на Ирландия. Спазена беше традицията Червен...
Република Ирландия изпусна да бие Швеция пред 75 000 зрители на "Стад дьо Франс" в Сен Дени. Мачът между двата отбора завърши 1:1 пред пълните трибуни...
Гледай ТУК Завърши мачът от група "Е" на Евро 2016 между Ейре и Швеция. Двубоят е на "Стад дьо Франс" в Сен Дени. Резултатът е 1:1. Час преди двубоя...
Фалшива тревога за бомба уплаши десетки фенове на Ейре и Швеция, докато влизаха на „Стад дьо Франс" за мача между двата отбора от група „Е" на Евро 20...
Босна и Херцеговина и Ирландия завършиха 1:1 в първия бараж помежду им за класиране на финалите на Евро 2016. Последните 10-ина минути на двубоя в Зе...
Смърт почерни победата на Шотландия с 1:0 над Ейре. 22-годишният Нейтън Максивиний почина в болница от раните си, след като падна три етажа надолу по...