Всичко за Ейре

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НА ЖИВО: Ейре - Швеция

НА ЖИВО: Ейре - Швеция

Гледай ТУК Завърши мачът от група "Е" на Евро 2016 между Ейре и Швеция. Двубоят е на "Стад дьо Франс" в Сен Дени. Резултатът е 1:1. Час преди двубоя...

13 юни | 17:50
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Босна и Ейре с мъгляв хикс

Босна и Ейре с мъгляв хикс

Босна и Херцеговина и Ирландия завършиха 1:1 в първия бараж помежду им за класиране на финалите на Евро 2016. Последните 10-ина минути на двубоя в Зе...

14 ноември | 9:06
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