НА ЖИВО: Ейре - Швеция

Гледай ТУК Завърши мачът от група "Е" на Евро 2016 между Ейре и Швеция. Двубоят е на "Стад дьо Франс" в Сен Дени. Резултатът е 1:1. Час преди двубоя...