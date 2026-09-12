8 месеца затвор за Ехуд Олмерт
Съд в Ерусалим осъди бившия израелски премиер Ехуд Олмерт на 8 месеца затвор за корупция, предаде АФП. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват присъдата...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ехуд Олмерт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съд в Ерусалим осъди бившия израелски премиер Ехуд Олмерт на 8 месеца затвор за корупция, предаде АФП. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват присъдата...
Бившият премиер на Израел Ехуд Олмерт бе осъден за корупция. Обвинението го призна за виновен за приемането на подкуп от американския бизнесмен Морис...
Съд в Израел осъди бившия премиер Ехуд Олмерт на 6 години затвор за корупция, съобщи Би Би Си. Олмерт бе признат за виновен през март по обвинение за...
Бившият премиер на Израел Ехуд Олмерт получи присъда 6 години лишаване от свобода и глоба от 430 хиляди долара по обвинения в корупция, съобщава BBC....
Тел Авив. Бившият израелски премиер Ехуд Олмерт бе осъден за корупция от съда в Тел Авив. Става дума за имотен проект в Йерусалим, съобщиха световните...